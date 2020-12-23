Источник: «Зенит» предлагал 10 миллионов евро за полузащитника «Динамо» из Загреба

«Зенит» хотел приобрести полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера, сообщает Sportske Novosti.

За 22-летнего хорвата сине-бело-голубые предложили 10 миллионов евро и процент от его последующей перепродажи, однако это предложение было сразу же отклонено хорватским клубом.

21 декабря «Динамо» продлило контракт с игроком до лета 2026 года, повысив ему зарплату до 600 тысяч евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Майера 5 забитых мячей и 8 результативных передач в 22 играх за «Динамо».