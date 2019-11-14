Источник: «Зенит» не хочет продавать Дриусси в клуб МЛС

«Интер Майми» намерен приобрести нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси. 23-летний аргентинец — одна из главных трансферных целей команды МЛС, утверждает в Twitter журналист La Gazzeta dello Sport Никола Скира.

Стороны продолжают переговоры. Однако «Зенит» пока не хочет продавать футболиста.

Ранее появлялась информация, что американский клуб готов заплатить 30 миллионов долларов за Дриусси и еще одного игрока «Зенита» Матиаса Краневиттера.

«Интер Майами» — это новый клуб МЛС, который дебютирует в лиге в 2020 году. Его совладельцем является экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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