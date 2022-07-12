Источник: защитник парагвайского клуба близок к переходу в «Динамо»
Защитник парагвайского «Гуарани» Роберто Фернандес близок к переходу в «Динамо». 22-летний футболист уже дал принципиальное согласие на переезд в Россию, сообщает ABC.
Ранее стало известно, что московский клуб рассматривает кандидатуру 22-летнего футболиста в качестве замены ушедшему Фабиану Бальбуэны, приостановившему контракт с бело-голубыми до лета 2023 года.
В составе «Гуарани» Фернандес отыграл в общей сложности 70 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,3 миллиона евро.
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|Динамо
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5
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6
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8
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
|0
|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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