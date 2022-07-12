Источник: защитник парагвайского клуба близок к переходу в «Динамо»

Защитник парагвайского «Гуарани» Роберто Фернандес близок к переходу в «Динамо». 22-летний футболист уже дал принципиальное согласие на переезд в Россию, сообщает ABC.

Ранее стало известно, что московский клуб рассматривает кандидатуру 22-летнего футболиста в качестве замены ушедшему Фабиану Бальбуэны, приостановившему контракт с бело-голубыми до лета 2023 года.

В составе «Гуарани» Фернандес отыграл в общей сложности 70 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,3 миллиона евро.