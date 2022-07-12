Молодой полузащитник ЦСКА перешел в «Аланию»
Полузащитник Руслан Дауров покидает ЦСКА и переходит в «Аланию». Стороны завершили оформление полноценного трансфера, сообщает пресс-служба московского клуба.
В «Алании» 19-летний Дауров будет играть под 70-м номером.
Руслан присоединился к молодежной команде красно-синих летом 2019 года и стал с ней двукратным чемпионом молодежного первенства.
В сентябре 2021 года он дебютировал за первую команду, выйдя в стартовом составе в матче БЕТСИТИ Кубка России против ижевского «Зенита» (4:0).
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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|17.07
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