Источник: зарплата Малкома в "Зените" составит 6 миллионов евро в год

"Зенит" согласовал условия личного контракта с нападающим "Барселоны" Малкомом. 22-летний бразилец будет зарабатывать в клубе из Санкт-Петербурга 6 миллионов евро за сезон, утверждает Sport.es.

Сам игрок уже дал согласие на переезд в Россию. Клубам осталось обговорить последние детали трансфера, после чего о сделке будет объявлено официально. "Зенит" заплатит за Малкома около 40 миллионов евро. Также в договоре могут быть прописаны дополнительные бонусы.

В прошлом сезоне нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.