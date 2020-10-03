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Источник: Вендел прошел медосмотр для перехода в «Зенит»

17:02

Полузащитник «Спортинга» Вендел прошел в Лиссабоне медосмотр для перехода в «Зенит», сообщает португальский журналист Бруну Андраде в Twitter.

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Ожидается, что 23-летний бразилец завтра вылетит в Россию. По данным СМИ, «Зенит» заплатит за него 20 миллионов евро и подпишет пятилетний контракт.

В чемпионате Португалии-2019/20 Вендел провел 28 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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