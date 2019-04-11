Источник: в потасовке с участием Кокорина и Мамаева едва не пострадал главный юрист Внешэкономбанка

В потасовке с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева едва не пострадал главный юрист Внешэкономбанка - Игорь Краснов, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в кафе "Кофемания", в его результате были избиты чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сообщается, что во время драки Кокорин произнес фразу: "Кто смелый, давай раз на раз" и обвел взглядом кафе. Рядом находился Краснов, который отказался отвечать на данный призыв. Он также не стал снимать происходящее на телефон - в этом убедился младший брат футболиста Кирилл Кокорин, просмотрев дисплей.

Напомним, братья Кокорины и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, Пак и Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live