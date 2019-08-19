Источник: «Спартак» предложил 9 миллионов за хавбека «Ниццы»

Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез может продолжить карьеру в «Спартаке». Как сообщает topmercato.com, московский клуб предложил за 25-летнего француза 9 миллионов евро.

Сложность трансфера заключается в том, что главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра рассчитывает на Тамеза и не собирается с ним расставаться. В ближайшие 48 часов в Ниццу приедут представители «Спартака», чтобы завершить переговоры.

В прошлом сезоне Тамез провел 37 матчей в лиге 1, из них 34 — в стартовом составе.