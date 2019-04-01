Источник: "Спартак" не договорился о контракте с Мелкадзе, форвард покинет команду

"Спартак" не смог достичь договоренности о новом контракте с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

По информации источника, Переговоры между руководством "Спартака" и футболистом окончательно зашли в тупик. Он не согласился с предложенными ему условиями. Есть большая вероятность, что нынешним летом форвард на правах свободного агента перейдет в другой клуб РПЛ. Предметный интерес к нему проявляют несколько команд из верхней части турнирной таблицы.

21-летний Георгий Мелкадзе в текущем сезоне провел четыре матча за первую команду "Спартак" и 13 - за "Спартак-2" (два гола и три результативные передачи). Его контракт истекает в конце нынешнего сезона. Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.

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