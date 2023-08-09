Источник: «Сивасспор» ведет переговоры с «Ахматом» о переходе Быстрова
«Ахмат» и «Сивасспор» ведут переговоры о трансфере защитника грозненцев Марата Быстрова, сообщает Sport24.
По информации источника, турецкий клуб направил «Ахмату» официальное предложение о переходе 31-летнего игрока.
Быстров играет за команду из Грозного с лета 2020 года, контракт рассчитан до лета 2024 года. Всего защитник провел за «Ахмат» 79 матчей и отдал 2 голевые передачи.
Также в активе Быстрова 19 игр за сборную Казахстана. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.
Источник: Sport24
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|0
|1
|2
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|
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|3
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|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
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|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
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|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
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Пари НН – Ахмат
|- : -
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ЖК
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
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|
Наир Тикнизян
Локомотив
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|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
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Спартак
|2
|
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
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|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
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|0
|
|
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Ахмат
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|1
|0
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