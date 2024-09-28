Источник: руководство «Пари НН» планирует провести встречу с Гончаренко в ближайшие дни

Читать «СЭ» в

Руководство «Пари НН» в ближайшие дни намерено провести встречу с бывшим главным тренером «Урала» Виктором Гончаренко, сообщает Legalbet.

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб может возглавить Владимир Слишкович.

«Пари НН» после десяти туров РПЛ занимает 11 место с десятью очками на счету. Нижегородцев возглавляет сербский тренер Саша Илич.