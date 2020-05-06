Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев выплатит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой 320 тысяч рублей в качестве компенсанции за поврежденный автомобиль в ходе драки в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, 31-летний Мамаев ранее пытался перевести деньги Ушаковой, но девушка отказывалась от предложенной суммы.

Ранее Telegram-канал «Baza» опубликовал информацию, что форвард «Сочи» Александр Кокорин отказался оплачивать ущерб, так как уверен, что машину ведущей и пальцем не трогал.

В октябре 2018-го Мамаев и 29-летний Кокорин избили водителя Ушаковой. Он попал в больницу с переломами и сотрясением мозга. Инцидент произошел из-за замечания, которое Виталий Соловчук сделал компании Кокорина и Мамаева.

Напомним, по итогам двух драк в Москве Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были отправлены в колонию на сроки до полутора лет.