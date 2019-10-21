Источник: Новосельцев хочет провести тест ДНК на отцовство ребенка Кейру

Как сообщал «СЭ», суд назначил бывшей жене защитника «Сочи» Ивана Новосельцева алименты в размере 20 тысяч рублей в месяц. При этом зарплата футболиста составляет 7 миллионов рублей.

По информации Telegram-канала Mash, Новосельцев хочет провести тест ДНК на отцовство. Он не уверен, что ребенок, который родился у Кейру в середине августа, когда пара находилась в процессе развода, от него.

Новосельцев и Кейру поженились в октябре 2015 года после того, как весной того же года прямо на поле после матча «Торпедо» — «Ростов» футболист сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием.

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