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Сегодня, 18:38

Агент Тюкавина рассказал, что футболист не покинет «Дианмо» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов исключил, что в этом сезоне форвард Константин Тюкавин может покинуть «Динамо».

Сообщалось, что 20-летний футболист может продолжить карьеру в «Зените», но эта информация не подтвердилась.

«У Кости сейчас мысли о том, чтобы нормально отыграть последний матч и уйти в отпуск, подальше от журналистов, от всех представитель игрока Алексей Сафонов. — Можно точно говорить, что до конца этого сезона Тюкавин останется в «Динамо», — рассказал «РБ Спорт».

Тюкавин в этом розыгрыше провел 16 матчей (559 минут) за «Динамо», забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-do-kontsa-e-togo-sezona-tyukavin-tochno-ostanetsya-v-dinamo/

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