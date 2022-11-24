Агент Тюкавина рассказал, что футболист не покинет «Дианмо» в этом сезоне

Футбольный менеджер Алексей Сафонов исключил, что в этом сезоне форвард Константин Тюкавин может покинуть «Динамо».

Сообщалось, что 20-летний футболист может продолжить карьеру в «Зените», но эта информация не подтвердилась.

«У Кости сейчас мысли о том, чтобы нормально отыграть последний матч и уйти в отпуск, подальше от журналистов, от всех представитель игрока Алексей Сафонов. — Можно точно говорить, что до конца этого сезона Тюкавин останется в «Динамо», — рассказал «РБ Спорт».

Тюкавин в этом розыгрыше провел 16 матчей (559 минут) за «Динамо», забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи.