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Сегодня, 14:37

Источник: Мантуан из «Зенита» хочет вернуться в «Коринтианс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан может вернуться в Бразилию, сообщает журналист Самир Карвальо.

По информации источника, интерес к 23-летнему футболисту проявляют несколько бразильских клубов, но сам Мантуан настроен на возвращение в «Коринтианс», из которого перешел в «Зенит» в 2022 году.

В текущем сезоне бразилец провел 25 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Густаво Мантуан
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1
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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