Медведев опроверг возможный переход Хлусевича в «Зенит»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в клуб из Санкт-Петербурга.
11 ноября об интересе «Зенита» к Хлусевичу сообщил журналист Иван Карпов.
— Появилась информация, что Даниил Хлусевич может перейти в «Зенит».
— Это не так, — приводит слова Медведева «РБ Спорт».
В текущем сезоне Хлусевич провел 14 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»
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