Источник: Манджукич отказался от предложений «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» ради «Милана»
14:00
Хорватский нападающий Марио Манджукич близок к подписанию контракта с «Миланом». Сделка должна быть оформлена в ближайшее время, утвреждает в Twitter итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, у 34-летнего хорвата были предложения от «Спартака», ЦСКА и «Локомотива». Но футболист выбрал итальянский клуб.
Последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духайль», который он покинул в июле 2020 года, с тех пор находясь без работы. В Италии хорват выступал за «Ювентус», четырежды выиграв скудетто и трижды став обладателем Кубка страны.
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