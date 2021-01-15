Источник: Манджукич отказался от предложений «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» ради «Милана»

Хорватский нападающий Марио Манджукич близок к подписанию контракта с «Миланом». Сделка должна быть оформлена в ближайшее время, утвреждает в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, у 34-летнего хорвата были предложения от «Спартака», ЦСКА и «Локомотива». Но футболист выбрал итальянский клуб.

Mario #Mand?uki? is waiting for #ACMilan chosen. Decisive hours. He has rejected many bids from Russia (Spartak, Lokomotiv and CSKA Mosca) and Spain (CeltaVigo). Last week #Besiktas opened talks, but the croatian striker wants #Milan and his priority is still the return to SerieA — Nicol? Schira (@NicoSchira) January 15, 2021

Последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духайль», который он покинул в июле 2020 года, с тех пор находясь без работы. В Италии хорват выступал за «Ювентус», четырежды выиграв скудетто и трижды став обладателем Кубка страны.