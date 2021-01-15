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Источник: Манджукич отказался от предложений «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» ради «Милана»

14:00
Марио Манджукич. Фото AFP
Марио Манджукич. Фото AFP
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Хорватский нападающий Марио Манджукич близок к подписанию контракта с «Миланом». Сделка должна быть оформлена в ближайшее время, утвреждает в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, у 34-летнего хорвата были предложения от «Спартака», ЦСКА и «Локомотива». Но футболист выбрал итальянский клуб.

Последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духайль», который он покинул в июле 2020 года, с тех пор находясь без работы. В Италии хорват выступал за «Ювентус», четырежды выиграв скудетто и трижды став обладателем Кубка страны.

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