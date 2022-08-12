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Сегодня, 16:32

Кавазашвили: «Соболев смог бы заиграть в «Барселоне»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил качество игры форварда красно-белых Александра Соболева.

«Игру Саши Соболева оцениваю на 4 балла из 5. Ему бог дал все, это очень хороший футболист. Но, когда у тебя в «Спартаке» такие партнеры, ты не можешь раскрыться полностью. Вот Дзюба смог показать себя на 100%. То, что красно-белые отпустили Артемку Дзюбу — ошибка клуба. Конечно, это не главная ошибка Федуна, ведь за 19 лет он оформил больше ошибок, чем трофеев.

Соболев смог бы заиграть «Барселоне», он бы показал там все, на что он способен. И был бы главным нападающим клуба», — заявил Кавазашвили «РБ Спорт».

В новом сезоне РПЛ 25-летний Соболев провел 4 матча, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-sobolev-smog-by-zaigrat-v-barselone-by-l-by-glavny-m-forvardom/
Александр Соболев
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