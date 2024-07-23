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Сегодня, 19:26

«Химки» завершают трансфер защитника сборной Панамы Фариньи

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», рассказал «СЭ» о ситуации с трансфером защитника «Индепендьенте» Эдуардо Фариньи. Ранее о возможном переходе сообщал журналист Хосе Мигель Домингес.

«В стадии завершения», — сказал Садыгов «СЭ».

Сезон-2023/24 Фаринья провел в аренде в гватемальском клубе «Мунисипаль». Он сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. 22-летний защитник сборной Панамы оценивается порталом Transfermarkt в 800 тысяч евро.

РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
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3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
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 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Ростов
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Динамо – Локомотив
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