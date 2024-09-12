Источник: хавбек ЦСКА Мендес перейдет в «Крылья Советов»

Чилийский полузащитник ЦСКА Виктор Мендес в ближайшее время перейдет в «Крылья Советов», утверждает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным журналиста, у самарского клуба будет право выкупа 24-летнего футболиста.

Мендес перешел в ЦСКА летом 2022 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 4,5 миллиона евро.