Источник: хавбек ЦСКА Мендес перейдет в «Крылья Советов»
Чилийский полузащитник ЦСКА Виктор Мендес в ближайшее время перейдет в «Крылья Советов», утверждает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По данным журналиста, у самарского клуба будет право выкупа 24-летнего футболиста.
Мендес перешел в ЦСКА летом 2022 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 4,5 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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|14.09
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