Клуб Месси интересовался защитником «Локомотива» Монтесом

В агентстве Gelu Rodriguez Asesoria Deportiva, представляющем интересы защитника Сесара Монтеса, прокомментировали «СЭ» переход футболиста в «Локомотив».

В четверг, 12 сентября московский клуб объявил о заключении контракта с 27-летним мексиканцем на 5 лет.

«Интерес к Монтесу был от многих команд. Это «Интер Майами», а также некоторые клубы из Мексики, Франции и Испании. Но «Локомотив» приложил множество усилий для осуществления трансфера. Они пришли с отличным проектом для [продолжения карьеры] Монтеса», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Монтес выступал за «Альмерию» с сентября прошлого года. Он провел за команду 23 матча во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро. До этого защитник играл в «Эспаньоле» и «Монтеррее». Также на его счету 1 гол в 48 матчах за сборную Мексики.