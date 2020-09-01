Источник: Глушаков может вернуться в «Локомотив»

Экс-полузащитник «Ахмата» и «Спартака» Денис Глушаков может перейти в «Локомотив». Вариант рассматривается как запасной. По информации Metaratings, представители игрока поинтересовались у генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе — интересен ли ему такой исход.

Также отмечается, что со стороны красно-зеленых был интерес, готов ли футболист вернуться, подписав краткосрочный контракт.

Напомним, Глушаков в 2005 году перешел в «Локомотив» из «Ники». За красно-зеленых он выступал до 2013 года, сыграв в 142 матчах и забив 20 голов.