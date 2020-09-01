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Источник: Глушаков может вернуться в «Локомотив»

00:18
2008 год. Радость полузащитника «Локомотива» Дениса Глушакова (в центре) после гола. Фото Александр Вильф
2008 год. Радость полузащитника «Локомотива» Дениса Глушакова (в центре) после гола. Фото Александр Вильф
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Экс-полузащитник «Ахмата» и «Спартака» Денис Глушаков может перейти в «Локомотив». Вариант рассматривается как запасной. По информации Metaratings, представители игрока поинтересовались у генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе — интересен ли ему такой исход.

Также отмечается, что со стороны красно-зеленых был интерес, готов ли футболист вернуться, подписав краткосрочный контракт.

Напомним, Глушаков в 2005 году перешел в «Локомотив» из «Ники». За красно-зеленых он выступал до 2013 года, сыграв в 142 матчах и забив 20 голов.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/glushakov-mozhet-prodolzhit-kareru-v-lokomotive/

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