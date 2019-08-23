Источник: «Динамо» может арендовать нападающего «Уотфорда»

Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака-Чука может перейти в московское «Динамо», сообщает на своем официальном сайте журналист Джанлука Ди Марцио. В ближайшие часы брат и агент 30-летнего футболиста Карло встретится с представителями российского клуба, чтобы договориться о будущем трансфере.

Предполагается, что москвичи возьмут Стефано на правах аренды с правом выкупа. В сделке заинтересован и сам «Уотфорд», который не рассчитывает на нападающего. На Стефано Окаку-Чуку помимо «Динамо» также претендуют «Верона» и «Бешикташ».

Прошедший сезон Стефано провел в «Удинезе» на правах аренды. В 16 матчах он забил 6 голов.