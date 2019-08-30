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Источник: ЦСКА согласовал условия аренды полузащитника «Васко да Гама» Сантоса

23:21

ЦСКА согласовал условия трансфера полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса на правах аренды, информирует Globoesporte. Ожидается, что 20-летний игрок прибудет в Москву в субботу, 31 августа.

Сообщается, что ЦСКА уже не первый раз пытался подписать Сантоса. В феврале армейцы направляли официальный запрос в бразильский клуб, но стороны не могли согласовать процент от последующей перепродажи игрока. «Васко да Гама» на этот раз согласился на условия российского клуба из-за финансовых затруднений.

Сантос всю карьеру провел в «Васко да Гама». На профессиональном уровне игрок сыграл 13 матчей.

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