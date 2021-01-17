Источник: Бистрович уедет из ЦСКА в Турцию

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович покинет команду в зимнее трансферное окно, написал в Telegram-канале журналист Нобель Арустамян.

Хорват отправляется в «Гезтепе» на правах аренды до конца сезона. Соглашение подразумевает опцию выкупа за 3 млн евро.

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Напомним, в начале декабря 22-летний Бистрович продлил контракт с ЦСКА на четыре года.

В сезоне-2020/21 Бистрович провел 20 матчей за ЦСКА, на его счету 3 гола.

Бистрович перешел в состав московского клуба в январе 2018 года из хорватского «Славена». За это время футболист провел в составе армейцев 88 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три голевые передачи. В составе московского клуба хорват стал обладателем Суперкубка России-2018.