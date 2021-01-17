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Бистрович не полетел на сборы с ЦСКА. Игрок ведет переговоры об аренде

12:06
Кристиян Бистрович. Фото ПФК ЦСКА
Кристиян Бистрович. Фото ПФК ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович не полетел на зимние сборы команды в Кампоаморе (Испания), сообщает пресс-служба армейцев.

В заявлении в официальном Twitter красно-синих говорится, что 22-летний хорват ведет переговоры о переходе в другой клуб на правах аренды.

В сезоне-2020/21 Бистрович провел 20 матчей за ЦСКА, на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

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