Бистрович не полетел на сборы с ЦСКА. Игрок ведет переговоры об аренде

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович не полетел на зимние сборы команды в Кампоаморе (Испания), сообщает пресс-служба армейцев.

В заявлении в официальном Twitter красно-синих говорится, что 22-летний хорват ведет переговоры о переходе в другой клуб на правах аренды.

Полузащитник Кристиян Бистрович ?? не полетел в Испанию в связи с переговорами о возможном переходе в другой клуб на правах аренды #Кампоамор2021?? — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2021

В сезоне-2020/21 Бистрович провел 20 матчей за ЦСКА, на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.