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Источник: «Бешикташ» конкурирует с ЦСКА за Карраскаля

22:02
Хорхе Карраскаль. Фото Instagram.
Хорхе Карраскаль. Фото Instagram.
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«Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику «Ривер Плейта» Хорхе Карраскалю. На 22-летнего колумбийца также претендует ЦСКА, сообщает Haber.

Московский клуб готов заплатить за хавбека 7 миллионов евро. «Ривер Плейт» владеет 90 процентами прав на Карраскаля, но при этом имеет задолженность за него перед «Карпатами» в размере 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.

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