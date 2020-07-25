Источник: «Бешикташ» конкурирует с ЦСКА за Карраскаля

«Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику «Ривер Плейта» Хорхе Карраскалю. На 22-летнего колумбийца также претендует ЦСКА, сообщает Haber.

Московский клуб готов заплатить за хавбека 7 миллионов евро. «Ривер Плейт» владеет 90 процентами прав на Карраскаля, но при этом имеет задолженность за него перед «Карпатами» в размере 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.