Источник: «Барселона» еще должна выплатить «Бордо» 30 миллионов евро за Малкома

«Барселона» должна выплатить различным клубам более 260 миллионов евро за трансферы футболистов. В это число входит и нападающий «Зенита» Малком, которого каталонцы купили у «Бордо» в 2018 году, сообщает AS.

Сине-гранатовые приобрели бразильца за 41 миллион евро. Они еще должны выплатить французской команде 30,3 миллиона из этой суммы.

Напомним, что Малком этим летом перешел в «Зенит» за 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов «Бараселона» может получить в виде бонусов.

Наибольшую сумму «Барса» должна «Ливерпулю» за нападающего Филиппе Коутинью — 94,6 миллиона.

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