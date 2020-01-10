РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Источник: «Барселона» договорилась с Вальверде об уходе

19:36
Теги:

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщил испанский журналист Гонсало Миро. По его словам, такое решение было принято совместно обеими сторонами.

— Вальверде завершит работу с «Барселоной» в июне. Такое решение было принято им и клубом, — цитирует Миро El Golazo De Gol в Twitter.

55 -летний Вальверде возглавляет «Барселону» с лета 2017 года. Его контракт рассчитан до конца сезона. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир