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Источник: Аргентинский вратарь может продолжить карьеру в «Локомотиве»

8 июля 2020, 10:39
Гуидо Эррера. Фото Impacto Deportivo.
Гуидо Эррера. Фото Impacto Deportivo.
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Голкипер аргентинского клуба «Тальерес» Гуидо Эррера продолжит карьеру в «Локомотиве», утверждает аргентинский журналист Маркос Торрехон.

«То, что Эррера перестанет быть вратарем «Тальерес» — это факт, — цитирует журналиста Impacto Deportivo. — Он будет выступать в России. Его командой станет «Локомотив».

28-летний вратарь выступает за «Тальерес» с 2016 года. Также он играл за «Бельграно» и «Дефенсорес».

В сезоне-2019/20 он провел 21 матч в аргентинской Суперлиге, пропустил 25 мячей и восемь раз отыграл «на ноль».

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