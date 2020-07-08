Источник: Аргентинский вратарь может продолжить карьеру в «Локомотиве»

Голкипер аргентинского клуба «Тальерес» Гуидо Эррера продолжит карьеру в «Локомотиве», утверждает аргентинский журналист Маркос Торрехон.

«То, что Эррера перестанет быть вратарем «Тальерес» — это факт, — цитирует журналиста Impacto Deportivo. — Он будет выступать в России. Его командой станет «Локомотив».

28-летний вратарь выступает за «Тальерес» с 2016 года. Также он играл за «Бельграно» и «Дефенсорес».

В сезоне-2019/20 он провел 21 матч в аргентинской Суперлиге, пропустил 25 мячей и восемь раз отыграл «на ноль».