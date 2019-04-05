Исполком РФС пройдет 11 апреля

В четверг, 11 апреля, в Доме футбола пройдет очередное заседание Исполкома РФС, информирует официальный сайт организации. Начало – в 11.00. После окончания заседания Исполкома РФС состоится пресс-конференция.

Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета об исполнении сметы (бюджета) РФС, годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2018 год и его направлении на одобрение Конференции РФС.

2. Об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2019 год и ее направлении на одобрение Конференции РФС.

3. О месте проведения финального матча Олимп-Кубка России по футболу сезона 2018-2019.

4. Отчет о реализации плана мероприятий за 2018 год Стратегии развития футбола в РФ до 2030 года.

5. Об утверждении Положения РФС об аттестации футбольных школ и футбольных академий (целевое состояние – дорожная карта, соглашения с Регионами).

6. О системе Всероссийских молодежных соревнований.

7. О первоочередных мерах по реализации Стратегии 2030 в части детско-юношеского футбола.

8. Об утверждении составов постоянных комитетов, комиссий и советов РФС, юрисдикционных органов РФС, а также органов добровольного спортивного лицензирования клубов и сертификации стадионов.

9. О Попечительском совете РФС.

10. О направлении кандидатов от РФС в составы комитетов и комиссий УЕФА.

11. Об утверждении Правил по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона в Российской Федерации.

12. Об очередной отчетной Конференции РФС.

13. О плане работы Исполкома РФС в 2019 году.