Ярошик рад, что ЦСКА пока не увольняет Гончаренко

Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ между армейцами и «Зенитом».

«Не знаю, говорят ли об увольнении Сергея Семака, но такие разговоры уже долго ведутся по поводу Виктора Гончаренко. Рад, что ЦСКА пока решает все с холодной головой, не принимают горячих замен. Надо сначала обсудить, потом принимать решения. Конечно, сегодня очень важная и непростая для обеих команд игра, каждый будет бороться за три очка», — сказал Ярошик «СЭ».

Чех также добавил, что заинтригован сегодняшним матчем, так как количество туров до конца сезона все уменьшается, а эти команды борются за чемпионство.

«Посмотрим, как закончится сегодняшний матч, дальше уже какие-то решения в том или ином направлении можно будет предпринимать. Тяжело сказать, будет ли в игре чье-то преимущество. Возможно, будут удаления, потому что в такой игре без большого количества нервов не обойтись. Индивидуально игроки тоже могут поменять ход игры. Надеюсь, что погода сегодня будет лучше, чем в последний тур, который я смотрел. И поле, наверно, будет лучше, чем в Туле, потому что тогда было больше борьбы футболистов с полем, чем самого футбола», — добавил Ярошик.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 17 марта на «ВЭБ Арене», в 20:00 (мск). Армейцы идут на втором месте в турнирной таблице и отстают от петербуржцев на 4 очка.

(Екатерина Звенигородская)