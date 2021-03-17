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Онопко поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА — «Зенит»

13:55
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Зенитом» в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Будет красивая игра с голами. Все прекрасно понимают важность этого матча. Это игра за золотые медали. Даже если «Зенит» победит, чемпионская интрига по-прежнему сохранится. Нельзя короновать команду, пока есть математические шансы догнать ее. Любая команда может оступиться, «Зенит» терял очки в начале года. Уже и другие команды снизу подтягиваются. Верю ли я в ЦСКА? Конечно, почему нет? До матча никогда нельзя поставить на одну из команд. Это футбол, даже явные фавориты проигрывают», — сказал Онопко «СЭ».

Матч 23-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» состоится в среду 17 марта. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент питерцы лидируют в чемпионате России с 45 очками, армейцы — третьи (40 очков).

(Владимир Пушкарев)

ЦСКА — Зенит

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