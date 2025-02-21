Агент Рыбуса о завершении карьеры игрока: «Скорей всего, так и будет. Но это должен сказать Мацей»

Агент Мацея Рыбуся Роман Орещук в разговоре с «СЭ» сообщил, что игрок в ближайшее время планирует завершить карьеру.

— Рыбус в это трансферное окно не смог найти новый клуб. Получается, что он завершает карьеру?

— Скорей всего, так и будет. Но это должен сказать Мацей, завершает ли он или нет. Я не могу за него говорить. Может быть, он еще летом попробует найти команду. В последние дни предложений не было, но зимой были варианты, которые не устраивали игрока. Рыбус кайфует в «ФК10», — сказал Орещук «СЭ».

Рыбус выступал в России за «Терек», «Локомотив», «Спартак» и «Рубин». В РПЛ он сыграл 218 матчей, забил 23 гола и сделал 28 голевых передач.