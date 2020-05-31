Илья Геркус: «Локомотив» пытается сгладить уход Семина, но слова кажутся неискренними»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал прощальные слова клуба в адрес главного тренера Юрия Семина. Специалист покидает клуб в связи с истечением контракта 31 мая. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.

— Я, конечно, понимаю, что «Локомотив» пытается как умеет сгладить ситуацию и сказать добрые слова, но отчего-то чувство от их «220 постов» очень неловкое, — написал Геркус в Twitter. — Тяжелое, прямо скажу, чувство. Все сказанные слова кажутся излишними, неуместными и потому неискренними и ненужными.