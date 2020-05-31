РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Илья Геркус: «Локомотив» пытается сгладить уход Семина, но слова кажутся неискренними»

22:58
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал прощальные слова клуба в адрес главного тренера Юрия Семина. Специалист покидает клуб в связи с истечением контракта 31 мая. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.

— Я, конечно, понимаю, что «Локомотив» пытается как умеет сгладить ситуацию и сказать добрые слова, но отчего-то чувство от их «220 постов» очень неловкое, — написал Геркус в Twitter. — Тяжелое, прямо скажу, чувство. Все сказанные слова кажутся излишними, неуместными и потому неискренними и ненужными.

 

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 30501
Все опросы
«Локомотив» без Юрия Семина: вы можете себе такое представить?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Семин и «Локомотив»: это все




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир