Илья Геркус – о посещаемости РПЛ: "Хотелось бы видеть больше болельщиков на трибунах"

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус в своем Фейсбуке выразил разочарование посещаемостью матчей 18-го тура чемпионата России.

– Больше всего в прошедшем туре меня расстроила посещаемость арен. Казалось бы, за зимний перерыв болельщики должны были соскучиться по футболу и по своим любимым командам. Но в действительности отдельные матчи проходили едва ли не в тишине. Понятно, что этому способствовали и две игры на нейтральных полях. Да и погода, возможно, кого-то отпугнула. Но в дальнейшем хотелось бы видеть больше болельщиков на трибунах, – написал Геркус в своем Фейсбуке.

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