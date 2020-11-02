Илья Геркус: «На «Локомотив» смотреть особенно печально»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус разобрал игру «железнодорожников» в текущем сезоне.

— На «Локомотив» смотреть особенно печально, — написал Геркус в Telegram-канале. — Перестройка команды, которую затеяли под лозунгом сокращения затрат, пока выглядит как строительство соломенного домика вместо каменного. Игроки, заменившие лидеров, неубедительны, тренер после погода работы заявляет прессе, что не понимает в почему его команда плохо играет. Обещает разобраться. Что тут скажешь?