Илья Геркус: «Крыховяк оправдывает трансфер за 12 миллионов евро»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» поделился мнением об аренде московским клубом у «Интера» полузащитника Жоау Мариу.

— Пока он себя показывает высококлассным игроком, усилившим команду. Приобретение позитивное. Но надо смотреть далее, хотя бы по временному отрезку в 10 проведенных игр.

— Вы считаете годовое обслуживание футболиста в размере шести миллионов евро нормальным?

— Не могу комментировать цифры. Но если доход игрока шесть миллионов — то это многовато. Таких случаев в прошлом было мало. Но, опять же, надо смотреть на то, как он отработает контракт.

— Вы же слышали разговоры в футбольной среде — вы потратили слишком много денег, была дыра в бюджете и пришлось брать кредит. Что думаете об этом?

— Я, безусловно, слышал такие разговоры. Все бюджеты принимаются советом директоров. Неожиданностей ни для кого не было — цифры обсуждались, и странно слышать о внезапно открывшейся картине — все прозрачно.

Кроме того, спортивные результаты позволяли получать доход. Клуб вышел в Лигу чемпионов, зарабатывает деньги. То есть финансово зарабатывает на результате, который в том числе является следствием затрат на игроков. Тот же Крыховяк, трансфер которого за 12 миллионов евро критиковали, оправдывает эти деньги. Тот случай, когда расходы позволили получать доходы. И сейчас никто уже не обсуждает этот переход. Большинство согласится с тем, что трансфер выгоден, футболист стоит дороже 12 миллионов евро — это классный универсальный игрок, лидер. Удачных решений по футболистам у нас было намного больше, и в футбольной тусовке я слышу больше комплиментов, чем негатива.

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