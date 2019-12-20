Ильин переходит из «Урала» в «Ахмат»

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время нападающий «Урала» Владимир Ильин перейдет в «Ахмат». Его контракт с клубом из Екатеринбурга был рассчитан до конца этого сезона.

Футболист не договорился с «Уралом» о переподписании соглашения. В нынешней премьер-лиге 27-летний форвард провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее также сообщалось о предметном интересе грозненцев к защитнику «Урала» Михаилу Меркулову.