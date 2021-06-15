Слуцкий рассказал о будущем Хвичи
09:45
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил ситуацию с хавбеком его команды Хвичей Кварацхелией и рассказал, звал ли тренера в ЦСКА председатель совета директоров ПФК Максим Орешкин.
— Хвича еще в команде? - вопрос Слуцкому.
— Да, во вторник должен быть на тренировке.
— На днях проходила информация, что с вами связывался Максим Орешкин и звал назад в ЦСКА, но вы отказались. Это правда или нет?
— Орешкин со мной не связывался.
— То есть это фейк ньюс?
— Я ответил на ваш вопрос.
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