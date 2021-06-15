Слуцкий рассказал о будущем Хвичи

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил ситуацию с хавбеком его команды Хвичей Кварацхелией и рассказал, звал ли тренера в ЦСКА председатель совета директоров ПФК Максим Орешкин.

— Хвича еще в команде? - вопрос Слуцкому.

— Да, во вторник должен быть на тренировке.

— На днях проходила информация, что с вами связывался Максим Орешкин и звал назад в ЦСКА, но вы отказались. Это правда или нет?

— Орешкин со мной не связывался.

— То есть это фейк ньюс?

— Я ответил на ваш вопрос.