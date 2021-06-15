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Слуцкий рассказал о будущем Хвичи

09:45
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил ситуацию с хавбеком его команды Хвичей Кварацхелией и рассказал, звал ли тренера в ЦСКА председатель совета директоров ПФК Максим Орешкин.

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— Хвича еще в команде? - вопрос Слуцкому.

— Да, во вторник должен быть на тренировке.

— На днях проходила информация, что с вами связывался Максим Орешкин и звал назад в ЦСКА, но вы отказались. Это правда или нет?

— Орешкин со мной не связывался.

— То есть это фейк ньюс?

— Я ответил на ваш вопрос.

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