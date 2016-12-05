Игорь Шалимов: "У "Краснодара" пока нет менталитета победителя"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после ничьей в домашнем матче 17-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (1:1) отметил, что у команды пока нет менталитета победителя. По словам специалиста, игроки и тренерский штаб разочарованы результатом матча и в Ниццу команда поедет с плохим настроением.

– Первая часть чемпионата России закончилась, – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". – "Краснодар" действовал неплохо, создавал моменты, владел инициативой. Знали, что соперник будет играть на контратаках. Когда забили гол, все было закономерно. У нас просто пока нет менталитета победителей. При такой игре надо дожимать соперника, забивать второй и третий гол. Ничьей не довольны, расстроены. В Ниццу поедем с плохим настроением.