Игорь Шалимов: «Никогда не поддерживал отношений с Кононовым. Просто вместе поработали полгода»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с Олегом Кононовым.

— Поддерживаете ли вы отношения с Кононовым? Вы ведь поссорились после того, как он высказался на месте захоронения Федора Черенкова.

— Я никогда и не поддерживал с ним отношений. Просто вместе поработали полгода, на этом все закончилось. Не знаю, где он.

— Не жалеете о своем высказывании в адрес Кононова?

— Нет, это эмоции... Мы с ним — коллеги, я не говорил про его тренерские возможности, хотя я про них знаю. Мне не понравилось его действие — высказался. Не жалею об этом, мне 50 лет, последние лет 20-30 не жалею ни о чем, потому что перед тем, как поступить каким-то образом, задаю себе вопросы: «Ты уверен? Точно? Не будешь потом жалеть? Подумай хорошенько». Если ответ на каждый из них «Нет», то принимаю решение.

— А что, если Кононов полезет в драку с вами?

— Ну, значит, будем драться.

— Кто победит?

— Откуда же я знаю? (Смеется).

— Вы упомянули тренерские способности Кононова. Что имели в виду?

— Я же полгода работал с ним, у меня есть представление о способностях Кононова. Не буду говорить, хорошее или плохое. Хвалить, скажем так, конкурента я не буду, но и рассказывать, какой он плохой, тоже. Мало ли, может, мне завтра играть с его командой. Вдруг проиграю? Что тогда буду говорить сам себе? (Сергей Егоров)

Полное интервью Игоря Шалимова можно прочитать здесь.