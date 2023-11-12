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Осинькин: «Мы даже не можем обследовать проблемы Салтыкова с коленом, он снова летит в сборную»

Осинькин рассказал о состоянии здоровья полузащитника Салтыкова
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии здоровья полузащитника Никиты Салтыкова, который вызван в молодежную сборную России, но досрочно покинул поле в матче 15-го тура РПЛ с «Уралом» (3:1).

«У Никиты есть проблемы с коленом уже достаточно давно. Ему надо бы дать паузу, которую мы ему не могли дать даже во время перерыва на матчи сборных — он летал в Бразилию и провел там три матча. У нас были сомнения, ставить ли его на игру с «Уралом», но мы решили все-таки выпустить его. Он провел отличный матч, но доиграть до конца так и не смог. И сейчас он снова должен лететь в сборную, мы его у себя даже обследовать не можем. Обложили его колено льдом, точнее сказать, что с ним, я пока не могу. Но мы надеемся, что ничего серьезного, ему просто нужна пауза, сейчас осталось всего три тура, и он эту паузу получит», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

19-летний Салтыков выступает за «Крылья Советов» с июля 2023 года. Всего за самарский клуб он провел 18 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-my-dazhe-ne-mozhem-obsledovat-problemy-saltykova-s-kolenom-on-snova-letit-v-sbornuyu-304765/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Никита Салтыков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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Кр. Советов – Урал
 3 : 1
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11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
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Зенит – Краснодар
 1 : 1
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