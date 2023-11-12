Осинькин: «Мы даже не можем обследовать проблемы Салтыкова с коленом, он снова летит в сборную»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии здоровья полузащитника Никиты Салтыкова, который вызван в молодежную сборную России, но досрочно покинул поле в матче 15-го тура РПЛ с «Уралом» (3:1).

«У Никиты есть проблемы с коленом уже достаточно давно. Ему надо бы дать паузу, которую мы ему не могли дать даже во время перерыва на матчи сборных — он летал в Бразилию и провел там три матча. У нас были сомнения, ставить ли его на игру с «Уралом», но мы решили все-таки выпустить его. Он провел отличный матч, но доиграть до конца так и не смог. И сейчас он снова должен лететь в сборную, мы его у себя даже обследовать не можем. Обложили его колено льдом, точнее сказать, что с ним, я пока не могу. Но мы надеемся, что ничего серьезного, ему просто нужна пауза, сейчас осталось всего три тура, и он эту паузу получит», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

19-летний Салтыков выступает за «Крылья Советов» с июля 2023 года. Всего за самарский клуб он провел 18 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.