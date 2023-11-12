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Полузащитник «Факела» Якимов: «Хотелось бы победить ЦСКА, но ничьей довольны»

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Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов поделился впечатлениями от домашнего матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Учитывая, что мы забили на последней минуте, то результат хороший. В целом у нас было преимущество во время игры: по моментам, подходам к воротам. Хотелось бы забирать три очка, побеждать, но мы все равно довольны ничьей, — цитирует Якимова «РБ Спорт». — Основная наша цель — это сохранение прописки в РПЛ. Сейчас задача подниматься, как можно выше, стараться побеждать в каждом матче, независимо от того, какая ситуация в таблице».

На данный момент «Факел» с 19 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, армейцы набрали 25 очков и находятся на 4-й позиции.

25-летний Якимов провел в этом сезоне 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Якимов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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