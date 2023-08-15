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Сегодня, 13:25

Ледяхов: «Захарян обладает всеми качествами, которые нужны для игры в ла лиге»

Ледяхов рассказал о сложностях, с которыми может столкнуться Захарян в Испании
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Алании» и бывший футболист хихонского «Спортинга» Игорь Ледяхов рассказал о сложностях, с которыми может столкнуться Арсен Захарян в Испании.

«Захаряну не будет сложно в чемпионате Испании. Он обладает всеми качествами, которые нужны для игры в Ла Лиге. Арсен быстро адаптируется к испанским реалиям. «Реал Сосьедад» — одна из ведущих команд, которая играет в чемпионате Испании, участвует в Лиге чемпионов. Думаю, проблем не будет. Все будет зависеть от самого Арсена, как он быстро адаптируется, выучит язык. С какими трудностями я столкнулись в первое время в Испании? Языковой барьер. Другое дело, что наших ребят тогда много приехало в Испанию, мы постоянно были на связи, общались. Захарян туда едет, но там никого из наших нет практически. На английском сейчас много ребят общаются в Испании. Раньше мало испанцев разговаривали на английском. Сейчас ситуация изменилась. Как только Арсен овладеет испанским, ему будет легче во всем», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт на срок более 5 лет.

20-летний футболист выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-zaharyan-obladaet-vsemi-kachestvam-kotory-e-nuzhny-dlya-igry-v-la-lige-emu-tam-slozhno-ne-budet/
Арсен Захарян
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ростов
 - : -
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Факел – Пари НН
 - : -
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Спартак – Зенит
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Марат Быстров

Марат Быстров

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Виктор Александров

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