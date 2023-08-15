Ледяхов: «Захарян обладает всеми качествами, которые нужны для игры в ла лиге»

Тренер «Алании» и бывший футболист хихонского «Спортинга» Игорь Ледяхов рассказал о сложностях, с которыми может столкнуться Арсен Захарян в Испании.

«Захаряну не будет сложно в чемпионате Испании. Он обладает всеми качествами, которые нужны для игры в Ла Лиге. Арсен быстро адаптируется к испанским реалиям. «Реал Сосьедад» — одна из ведущих команд, которая играет в чемпионате Испании, участвует в Лиге чемпионов. Думаю, проблем не будет. Все будет зависеть от самого Арсена, как он быстро адаптируется, выучит язык. С какими трудностями я столкнулись в первое время в Испании? Языковой барьер. Другое дело, что наших ребят тогда много приехало в Испанию, мы постоянно были на связи, общались. Захарян туда едет, но там никого из наших нет практически. На английском сейчас много ребят общаются в Испании. Раньше мало испанцев разговаривали на английском. Сейчас ситуация изменилась. Как только Арсен овладеет испанским, ему будет легче во всем», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт на срок более 5 лет.

20-летний футболист выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.