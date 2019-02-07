Игорь Корнеев: "В "Рубине" Азмуну многое прощалось. Но выиграет ли он конкуренцию в "Зените"?

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев пока не уверен, что нападающий Сердар Азмун станет игроком стартового состава питерцев.

- Что-то смущает в трансфере Азмуна?

– Безусловно, иранец – качественный нападающий. Но он ни разу не забивал в премьер-лиге больше 10 мячей за сезон. С одной стороны, очень интересный форвард, обладающий качествами и, возможно, нуждавшийся ранее в более сильных партнерах.

– А с другой?

– Не стоит забывать, что он приходит в команду, где есть конкуренция в нападении. Готов ли к ней Азмун? Дзюба точно будет бороться за свое место. Иранец в последнее время работал с Бердыевым, который его всегда поддерживал. То есть, Сердар мог сыграть плохо, но знал, что в следующей встрече все равно выйдет на поле. Ему многое прощалось. В "Зените" такого не будет. Сможет ли Азмун перестроиться к новым реалиям?

– То есть, Азмун – игрок одного тренера, и это может стать проблемой?

– Вполне возможно. Сейчас он попадает в совсем другую команду. Только время покажет, как он адаптируется в "Зените".

– Азмун сможет достойно заменить Кокорина, который останется в СИЗО до 8 апреля?

– Опять же не готов проводить параллели. Азмун – чистый форвард, а Кокорин может сыграть и на других позициях. Например, на фланге. Так что я бы не назвал Азмуна заменой Кокорину. Александр универсальнее, с ним можно играть чуть по-другому. Но посмотрим: может быть, стоит и иранца попробовать в ином амплуа. Все зависит от Семака. (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью Игоря Корнеева