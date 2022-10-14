Бышовец считает, что победитель дерби ЦСКА — «Спартак» станет главным конкурентом «Зенита» в сезоне

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Думаю, можно говорить о том, что победитель этого матча станет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Как ЦСКА, так и «Спартак» показывают сейчас футбол высокого качества. Кроме того, обе команды имеют неплохие составы, в которых выделяется ряд сильных индивидуальностей. Наконец, у них появилась некоторая стабильность, которая говорит о том, что они могут еще усилить свою игру. Оба соперника испытывали проблемы в начале чемпионата, но сейчас, похоже, они преодолены», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Он также поделился мнением, что силы обеих команд примерно равны. По его словам, победителем станет тот, кто допустит меньше ошибок в обороне.

«Обе команды нацелены на атаку, у обеих есть сильные форварды — Чалов и Соболев. Поэтому судьба матча будет решаться в защите. Кто сможет нивелировать козыри соперника, сыграет компактно, тот и победит», — добавил Бышовец.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — четвертый с 24 очками.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20.00 (мск).