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Бышовец считает, что победитель дерби ЦСКА — «Спартак» станет главным конкурентом «Зенита» в сезоне

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Думаю, можно говорить о том, что победитель этого матча станет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Как ЦСКА, так и «Спартак» показывают сейчас футбол высокого качества. Кроме того, обе команды имеют неплохие составы, в которых выделяется ряд сильных индивидуальностей. Наконец, у них появилась некоторая стабильность, которая говорит о том, что они могут еще усилить свою игру. Оба соперника испытывали проблемы в начале чемпионата, но сейчас, похоже, они преодолены», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Он также поделился мнением, что силы обеих команд примерно равны. По его словам, победителем станет тот, кто допустит меньше ошибок в обороне.

«Обе команды нацелены на атаку, у обеих есть сильные форварды — Чалов и Соболев. Поэтому судьба матча будет решаться в защите. Кто сможет нивелировать козыри соперника, сыграет компактно, тот и победит», — добавил Бышовец.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — четвертый с 24 очками.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20.00 (мск).

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-uveren-chto-pobeditel-matcha-tsska-spartak-stanet-glavnyim-konkurentom-zenita-v-borbe-za-chempionstvo
Анатолий Бышовец
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
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 - : -
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Химки – Факел
 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
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Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
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Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
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