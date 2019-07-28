23:11 28 июля | Футбол — РПЛ

Игорь Корнеев: "Очередной гол привез Мурило"

0
Обсудить

Бывший полузащитник ЦСКА и экс-спортивный директор "Локомотива" Игорь Корнеев в интервью "СЭ" выразил мнение о московском дерби в 3-м туре чемпионата России. Армейцы победили со счетом 1:0 благодаря пенальти.

– На мой взгляд, пенальти на Чалове был. Это мое мнение, – сказал Корнеев. – Очередной гол привез Мурило. Бразилец не коснулся мяча, опоздал, выставил ногу и попал по форварду армейцев. Мяча там и рядом не было. Несколько раз пересмотрел эпизод. Падение Смолова после возможного контакта с Дивеевым? Здесь у меня нет четкого ответа, сейчас сложно комментировать. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Корнеева

ЦСКА - Локомотив

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ