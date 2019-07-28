Игорь Корнеев: "Очередной гол привез Мурило"

Бывший полузащитник ЦСКА и экс-спортивный директор "Локомотива" Игорь Корнеев в интервью "СЭ" выразил мнение о московском дерби в 3-м туре чемпионата России. Армейцы победили со счетом 1:0 благодаря пенальти.

– На мой взгляд, пенальти на Чалове был. Это мое мнение, – сказал Корнеев. – Очередной гол привез Мурило. Бразилец не коснулся мяча, опоздал, выставил ногу и попал по форварду армейцев. Мяча там и рядом не было. Несколько раз пересмотрел эпизод. Падение Смолова после возможного контакта с Дивеевым? Здесь у меня нет четкого ответа, сейчас сложно комментировать. (Виталий Айрапетов)

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