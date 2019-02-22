Игорь Дивеев: "Переход в ЦСКА - огромный вызов"

Защитник "Уфы" Игорь Дивеев, который на правах аренды будет выступать за ЦСКА до конца текущего сезона, заявил, что переход в армейскую команду является для него огромным вызовом. Соглашение между клубами предусматривает возможность выкупа 19-летнего футболиста.
- Хочу поблагодарить болельщиков за то, что нас поддерживали, - сказал Дивеев в интервью пресс-службе "Уфы". - Хочу поблагодарить руководство клуба и тренерский состав, а также игроков, которые меня поддерживали, когда я первый раз пришел на тренировку. Играть за ЦСКА - огромный вызов для меня. Наша республика - наша команда.
Игорь Дивеев: "Переход в ЦСКА - для меня огромный вызов" pic.twitter.com/lvxj8LfCf9– ФК УФА (@UfaFc) 22 февраля 2019 г.
В текущем сезоне Дивеев провел 3 матча за "Уфу".
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