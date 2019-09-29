Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко перед началом матча 11-го тура чемпионата России против «Краснодара» поделился ожиданиями от встречи.

Матч «Краснодар» — «Арсенал» пройдет в Краснодаре, начало — в 19.00 (мск).

— Тяжелый график для Тулы? Обычный график, Кубок есть Кубок, все в одних условиях, — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». — Серия поражений у «Краснодара»? Готовились к этой игре. Неудачный период у «быков»? Не важно, у них очень сильный подбор игроков. Нужно понимать, что результат всегда на первом месте, а сама игра покажет, как «Арсенал» подготовился к матчу.

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